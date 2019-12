Əfsanəvi cərrah xəstəliklərin GİZLİ SƏBƏBİNİ açdı

Bütün dünyanın tanıdığı ukraynalı alim, akademik, ürək cərrahı Nikolay Amosov 90 il yaşamış və öz timsalında sübut edib ki, qocalıq prosesini gecikdirmək mümkündür.

Bir çox elmi əsərlərin müəllifi və RON sağlamlaşdırma metodologiyasının ("Məhdudiyyətlər və yüklər rejimi") yaradıcısı ömrü uzatmaq, eyni zamanda aydın düşüncəni qorumaq üçün bir çox üsul təklif edib.

Nikolay Amosov qidalanma sisteminə və fiziki aktivliyə böyük əhəmiyyət verirdi. O, hesab edirdi ki, bu iki əsas amil olmadan insan sağlam ola bilməz. Akademik kitablarında açıqladığı nəzəriyyəni öz üzərində sınayıb.

Metbuat.az bu yazıda oxucuları Amosovun faydalı tövsiyələri ilə tanış edir:

1. Sağlamlıq insanın təbii vəziyyətidir

Həkimlər xəstəlikləri müalicə edir, lakin sağlamlıq təlimlərin köməyi ilə qorunmalıdır. Çünki sağlamlıq orqanların və bütün fiziologiyamızın "ehtiyat gücləridir".

Bu qabiliyyətlər stress (fiziki və zehni) altında normal funksional fəaliyyəti qorumaq, xəstələnməmək və ya xəstələnəndə ölməmək üçün zəruridir. Bu güclər dərmanlarla qazanılmır. Yalnız məşqlər və təlimlərlə.

2. Çox vaxt insanlar tənbəllikdən və acgözlükdən xəstələnir

Xəstəliyi hər kəs hiss edir: xoşbəxtliyi hiss etməyə, hətta yaşamağı çətinləşdirən müxtəlif funksiyaların qıcıqlandırıcı pozğunluğu.

Səbəbləri də məlumdur: xarici "təsirlər" (infeksiya, ekologiya, sosial yük), diqqətsizlik, ağılsız davranış, bəzən - doğuş qüsurları.

Amosov iddia edir ki, insan təbiəti güclüdür. Ən azı əksər insanlar üçün.

"Xəstəliklərində yalnız adamın özü günahlandırılmalıdır. O, çox vaxt tənbəllik və acgözlük nəticəsində, bəzən isə ağılsızlıq və cahillik ucbatından xəstələnir. Bəli, kiçik xəstəliklər qaçılmazdır, lakin ciddi olanlar əksər hallarda qeyri-sağlam həyat tərzindən yaranır: aşınma nəticəsində ehtiyatların azalma. Xarici şərtlər, yoxsulluq, stress - ikinci yerdə dayanır" , - deyə ürək cərrahı qeyd edir.

3. Həkimlərə etibar etməyin!

Həkimlərin sizi sağaldacağını gözləməyin. Sizi xilas edə, hətta xəstəliyi müalicə edə bilərlər, ancaq sonrası birbaşa özünüzdən asılıdır.

"Tibbin qüdrətini inkar etmirəm, hər halda bütün ömrüm boyu ona xidmət etmişəm. Lakin sağlamlıq haqqında da çox şey bilirəm - nəzəri və praktik olaraq. Əgər cavansınızsa və narahat edici simptomlar yoxdursa, onda ən kiçik xəstəlikdə klinikaya qaçmamalısınız. Həkimlərimiz təbiətə etibar etmir, dərmanlara və dincliyə tuşlanırlar. Onların əsiri olmayın. Mütləq bir xəstəlik tapıb sizi müalicəyə və istirahətə inandıracaqlar. Bədənin güclü müdafiəsi var - immun sistemi, kompensasiya mexanizmləri. Özləri işləyəcəklər, sadəcə bir az vaxt verməlisiniz".

4. Çəkiyə nəzarət edin

Qidalanma qaydaları çox sadədir: minimum yağ, gündəlik 300 qram tərəvəz və meyvə.

5. Məşq edin!

Bədən tərbiyəsi hər kəs, xüsusilə uşaqlar və yaşlı insanlar üçün vacibdir. Bu gün demək olar ki, heç kim işdə fiziki işlə məşğul olmur, odur ki, ideal məşq saatı hər kəs üçün hər gün bir saat olmalıdır.

Bunu etməyə gücünüz çatmırsa, hər gün heç olmasa 20-30 dəqiqə gimnastika edin (təxminən 1000 hərəkət), məşqə qantel də daxil edə bilərsiniz. Bədən tərbiyəsinə əlavə olaraq, bir km yerimək məsləhətdir.

"Zəif bir insan xəstəliklər, həkimlər və məşqlər arasındakı üçbucaqdakı optimal yolu necə tapa bilər? İkincisini seçin - məşqlər və məhdudiyyətlər. Heç olmasa çox cəhd edin. İnanın ki, işə yarayacaq". (publika.az)

