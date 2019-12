Bakıda piyadanın xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Qaradağ rayonunda baş verib.

Qızıldaş qəsəbəsində avtomobil yolu keçən 1995-ci il təvəllüdlü Mustafayev Səbuhi Amil oğlunu vurub.

Yaralı təcili yardımın köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona bel və çanaq sümüklərinin əziyi diaqnozları qoyulub.

Qəzanın başvermə səbəbi araşdırılır. (Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.