Bakının Qaradağ rayonunda özünü yaşadığı binanın 4-cü mərtəbəsindən yerə atan Mütəllimova Həqiqət Əli qızı həkimlərin səyinə baxmayaraq xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, xəstəxanaya yerləşdirilən qadın qızının bir neçə gün öncə öldüyünü bildirib və buna görə özünə qəsd etdiyini demişdi.

