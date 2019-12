“Yeni Müsavat” qəzetinin parlament müxbiri Elşad Paşasoya ağır itki üz verib.



Metbuat.az saytının məlumatına görə, jurnalistin anası dünyasını dəyişib. Dəfn mərhumun yaşadığı Yardımlı rayonunda keçirləcək.



Allah rəhmət eləsin...

