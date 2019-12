Müğənni Üzeyir Mehdizadə Azərbaycanda rekorda imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin "Uzeyir Mehdizade Official" adlı "Youtube" kanalının abunə sayı 1 milyonu ötüb.

Müğənninin kanalı Azərbaycanın ən böyük kanalı adını qazanıb. Üzeyir bu münasibətlə onu sevənləri təbrik edib.

Qeyd edək ki, müğənni son illər "Youtube" kanalında olan kliplərinin baxış sayı ilə diqqət çəkir. Onun bəzi klipləri 100 milyondan çox baxış toplayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.