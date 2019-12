Dağıstanda yanacaqdoldurma stansiyasında qaz partlayışı baş verib.

Metbuat.az “Life”-a istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı içəridə olan kişi diri-diri yana bilərdi.

Alov bürümüş kişi özünü tikilidən çölə atıb. Nəticədə onun bədəninin 70 faizi yanıb. Zərər çəkən helikopterlə xəstəxanaya çatdırılıb.

