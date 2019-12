Sosial şəbəkələrdə Baş nazirin keçmiş müavini Hacıbala Abutalıbovun maraqlı videosu paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hacıbala Abutalıbov videoda bir neçə ərəblə söhbət edir.



O şeytana daş atmaqdansa, şeytan xislətli insanları mələyə çevirməyin lazım olduğunu deyir.

Rejissor Elçin Ağazadənin paylaşdığı və sosial mediada maraqla qarşılanan videonu təqdim edirik:

