"Türkiyə İsrail ilə müzakirələrə hazırdır" - İDDİA

"Türkiyə Avropaya təbii qaz transferi üçün İsrail ilə müzakirələrə hazırdır".

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu iddia İsrail rəsmi radiosunun ibranicə və ərəbcə saytlarında yayımlanan xəbərdə yer alıb. Sözügedən mesajın Türkiyə Enerji nazirliyinin bir nümayəndəsi tərəfindən İsrailə çatdırıldığı bildirilib:

"Türkiyə İsraildə istiqrarlı bir hökümət qurularaq yeni Enerji nazirinin təyin edilməsini gözləyir".

Qeyd edək ki, İsrailin ən böyük təbii qaz bazası "Leviathan" və "Tamar"da ümumilikdə 800 milyon m3 təbii qaz rezervi mövcuddur.

