2 qadınla birdən evlənəcək - 10 ildir ki... - FOTOLAR

ABŞ-da meydana çxan bu hadisə sosial şəbəkəsə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ABŞ-da yaşayan Cimmi Silva, Çaça Vavom və Sammer Pilter adlı 3 gənc "İnstaqram"da niyyətlərinin ciddi olduğunu göstərmək üçün evlilik qərarı veridiklərini açıqlayıblar. 35 yaşlı Cimmi Silvanın 7 ildir hər iki qadınla birgə yaşadığı məlum olub.

Hər üçü eyni evi paylaşan gəncin münasibətlərinin başlama hekayəsi də qəribədir. Belə ki, Cimmi 10 il əvvəl Çaça vavom ilə münasibətə başlayıb. 3 il sonra isə onlar Sammer ilə rastlaşıblar və "münasibətlərinə rəng qatmaq üçün" onunla üçlü münasibətə başlayıblar.

"İnstaqram"da toy dəvətnamələrinin paylaşan Cimmi toylarına min nəfərin gəlmək istədiyini qeyd edib.

