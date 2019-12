Səhiyyə Nazirliyi Qusarda baş verən kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı məlumat yayıb.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Qusarın Qələcuq kəndindən qida zəhərlənməsi ehtimalı ilə bir ailənin 8 üzvü Qusar Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına gətirilib.

Xəstələrə lazımi tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıblar.

