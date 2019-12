Zelenski bu gün Azərbaycana gəlir

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bu gün Azərbaycana səfərə gəlir.

Metbuat.az-ın Ukrayna Prezident Administrasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən verdiyi xəbərə görə, dekabrın 16-17-də Azərbaycanda səfərdə olacaq V. Zelenski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Baş Nazir Əli Əsədovla görüşəcək.

Prezidentlər Ukrayna-Azərbaycan Biznes Forumunda da iştirak edəcəklər.

Səfər çərçivəsində Ukrayna və Azərbaycan arasında prioritet sahələrdə əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə yönəlmiş bir sıra iki tərəfli sənədlərin imzalanması planlaşdırılır.

V. Zelenski Azərbaycandakı Ukrayna icmasının nümayəndələri ilə də görüşəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.