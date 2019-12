Uzun müddətdir Kənan Doğulu il boşanma xəbərləri ilə gündəmdə olan türk aktrisa Beren Saat "Based İstanbul" jurnalı üçün üçün kamera qarşısına keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, verdiyi pozalardan biri "İnstaqram" hesabında paylaşan aktrisanın fotosu izləyicilər arasında müzakirələrə səbəb olub. İzləyicilərdən bəziləri qısa zamanda 150 min bəyənmə alan foto barəsində aktrisanın alt paltar geyinmədiyini yazıblar.

Həmin fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.