Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin Əhaliyə Vətəndaşlıq Xidməti Trestinin rəisi Cavanşir Tağıyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

