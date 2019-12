Rusiya şirkəti "Youtube" üçün yeni rəqib olacaq xidmət ərsəyə gətirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Mail.ru" şirkətinin rəhbəri Boris Dobrodeyev məlumat verib. O bildirib ki, 2020-ci ildə "Youtube" ilə rəqabət apara biləcək video xidmət işə salınacaq.

Yeni platforma da "Youtube" ilə oxşar xidmətləri təklif edəcək, istifadəçilərin istəyinə uyğun olaraq videolar təqdim ediləcək.

