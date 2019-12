Azərbaycan və Aİ arasında keçiriləcək təhlükəsizlik məsələləri üzrə dialoqun vaxtı dəqiqləşib

Azərbaycanla Avropa İttifaqı (Aİ) arasında təhlükəsizlik məsələləri üzrə ikinci dialoq dekabrın 19-da Bakıda keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə apa-ya Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyindən bildirilib.

Təhlükəsizlik məsələləri üzrə dialoq Azərbaycan Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi Ramil Usubov və Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətinin baş katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Jan-Kristof Belliardın həmsədrliyi altında baş tutacaq.

Dialoq çərçivəsində təhlükəsizlik məsələlərinə dair geniş məsləhətləşmələr aparılacaq.

