Əməkdar artist Gövhər Rzayevanın qızı ilk dəfə efirə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarmon ifaçısının qızı Ülkər anasını doğum günü münasibəti ilə təbrik etmək üçün onunla birgə "Hər şey daxil"in efirində qonaq olub.

Bu da Gövhər Rzayevanın əcnəbi aktrisalara bənzəyən cazibədar qızı Ülkər: (milli.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.