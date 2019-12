Azərbaycanda qızıl bahalaşdı

Bu ilin yanvar-noyabr ayları ərzində Azərbaycanda zərgərlik məmulatlarının orta qiyməti əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,1% artıb.

Metbuat.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, illik artım cari ilin əvvəlində (yanvar ayında ) cəmi 0,5% təşkil edib. Təkcə noyabr ayında isə orta aylıq qiymətdə əvvəlki ayla müqayisədə 0,1% artım müşahidə olunub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına əsasən, qızılın bu günə olan qiyməti 2 507,789 AZN/unsiya təşkil edib.

