Xorvatiyalı mütəxəssis Robert Prosineçki yenidən Azərbaycan millisində baş məşqçi postuna qayıda bilər. O Azərbaycana qayıdacağı ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli mətbuata qısa açıqlama verən 50 yaşlı mütəxəssis, bunları deyib:

“Hər şey mümkündür, görəcəyik. Azərbaycan millisində daha böyük nəticələr əldə etmək üçün hər cür şərait var”.

Ötən ay Bosniya və Herseqovina millisindən ayrılan Robert Prosineçki 2014-2017-ci illərdə Azərbaycan yığmasını çalışdırıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.