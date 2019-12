Ağcabədidə 14 yaşlı oğlan atasının lotereyalarını oğurlayıb itkin düşdü

Ağcəbədi rayonunda azyaşlı atasının lotereyalarını oğurlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Hindarx qəsəbəsində baş verib.

Qəsəbə sakini Abasquliyev Nazim Asif oğlu polisə müraciət edərək bildirib ki, oğlu, 2005-ci il təvəllüdlü Abasquliyev Şəhriyar Nazim oğlu qəsəbə ərazisindəki "Maqnit" marketin qarşısında onun lotereya satdığı əraziyə gəlib. Ata satışa çıxardığı lotoreyaları 14 yaşlı oğluna həvalə edərək nahar etməyə gedib, lakin qayıdarkən oğlunu yerində görməyib.

Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, 14 yaşlı Ş. Abasquliyev nənəsinə zəng vuraraq atasının 300 manatlıq lotereyasını oğurlayaraq lotereya olan çantanı boş vəziyyətdə zibil qabına atdığını deyib. Ş.Abasquliyev nənəsi ilə danışandan sonra telefonu söndürüb və həmin vaxtdan sonra onunla əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.