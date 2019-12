Dünya şöhrətli "Forbes" jurnalı Rusiyanın 200 ən varlı adamının siyahısını elan edib.

Metbuat.az-ın Rusiya KİV-ə istinadən məlumatına görə, siyahıya 24 milyard dollar vəsaitlə Leonid Mixelson başçılıq edir.

İkinci sırada isə Vladimir Lisin (21.3 milyad) gəlir. İlk üçlüyü isə 20,7 milyard dollarla “Lukoyl”un prezidenti Vahid Ələkbərov qapayır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.