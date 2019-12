Bakıda qaydaları kobud şəkildə pozan sürücülər kameraya düşüb.

Metbuat.az avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, Yasamal rayonu, Müzəffər Həsənov küçəsində 7 sürücü ardıcıl olaraq qoşa xəttin tələbini pozub.

Avtomobillərin görüntülərini qeydə alan digər sürücü isə buna etiraz etdikdə kobudluqla qarşılaşıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

