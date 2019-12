Qarabağ Azadlıq Təşkilatının İsraildə nümayəndəliyi yaradıldı

İsraildə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının (QAT) nümayəndəliyi yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 22 nəfərin iştirak etdiyi təsis yığıncağında German Hüseynov nümayəndəliyin rəhbəri seçilib. Nümayəndəlikdə Azərbaycandan gedən soydaşlarımız və yerli əhalinin nümayəndələri təmsil olunub. Nümayəndəliyin rəhbəri German Hüseynov Qarabağ döyüşçüsü, tanınmış şair, alovlu vətənpərvər, ictimai xadimdir. G.Hüseynov mətbuat üçün açıqlamasında bildirb ki, qurum Azərbaycan, Qarabağ həqiqətlərinin təbliğ oluması, düzgün ictimai fikrin formalaşdırılması, Azərbaycanın haqq işinə daha çox dəstəyin qazanılması üçün yaradılb və bu istiqamətdə əlimizdən gələni edəcəyik.

Xatırladaq ki, hazırda QAT-ın İsraillə yanaşı Türkiyə, Rusiya, İran, Gürcüstan, Avropanınn bəzi ölkələrində nümayndəlik və nümayəndələri fəaliyyət göstərir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.