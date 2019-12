Məsud Özilin “Twitter”də uyğurların pozulan hüquqlarını müdafiə etməsi Çin hökumətini qəzəbləndirib.

Metbuat.az “Soccer” idman dərgisinə istinadən xəbər verir ki, Çinin dövlət kanalları “Arsenal” – “Mançester Siti”(0:3) oyununu yayımlamayıblar.

Xatırladaq ki, “Arsenal”ın yarımmüdafiəçisi sosial şəbəkədə etdiyi paylaşımda Çin hökumətini Quran kitabını yandırmaqda, məscidləri bağlamaqda, din alimlərini öldürməkdə günahlandırıb.

