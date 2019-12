Dövlət Turizm Agentliyində Mədəni irs və regional turizm şöbəsi yaradılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Agentliyin mətbuat katibi Kənan Quluzadə məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, yeni şöbənin tərkibində Regional turizmin inkişafı və Mədəni irsin idarə edilməsi sektorları fəaliyyət göstərəcək.

Əvəzində indiyə qədər Agentliyin Turizm siyasəti və strategiyası şöbəsinin tərkibində fəaliyyət göstərən Regional turizm və qoruqların inkişafı sektoru ləğv olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.