Azərbaycan vətəndaşı Beyrut hava limanında saxlanılıb.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Livandan külli miqdarda saxta pul çıxarmaq istənilərkən baş verib.

Onunla birlikdə Rusiya vətəndaşı da saxlanılıb.

Saxlanılan sərnişinlərin İstanbula uçmağa hazırlaşdığı məlum olub.

