Avropa Liqasında 1/16 final cütləri bəlli olub

Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin püşkatma mərasimi keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İsveçrənin Nyon şəhərindəki tədbirdə 32 komanda 16 cütlük təşkil edib.

Qrup səddini adlayan 24 komanda və Çempionlar Liqasından gələn 8 klubun rəqibləri bəlli olub. Qonşu Türkiyənin mübarizəni davam etdirən yeganə təmsilçisi “Başakşəhər”in də qarşılaşacağı komanda müəyyənləşib.

İstanbul klubu 1/16 finalda Portuqaliya “Sportinq”i ilə görüşəcək. Türkiyəlilər ilk matçı səfərdə keçirəcəklər.

Qeyd edək ki, 1/16 finalın oyunları 2020-ci il fevralın 20-də və 27-də keçiriləcək.

Avropa Liqası

1/16 final

“Vulverhempton” (İngiltərə) - “Espanyol” (İspaniya)

“Sportinq” (Portuqaliya) - “Başakşəhər” (Türkiyə)

“Xetafe” (İspaniya) - “Ayaks” (Hollandiya)

“Bayer” (Almaniya) - “Porto” (Portuqaliya)

“Kopenhagen” (Danimarka) - “Seltik” (Şotlandiya)

APOEL (Kipr) - “Bazel” (İsveçrə)

ÇFR (Rumıniya) - “Sevilya” (İspaniya)

“Olimpiakos” (Yunanıstan) - “Arsenal” (İngiltərə)

“Alkmaar” (Hollandiya) - LASK (Avstriya)

“Brügge” (Belçika) - “Mançester Yunayted” (İngiltərə)

“Lüdoqorets” (Bolqarıstan) - “İnter” (İtaliya)

“Ayntraxt” (Almaniya) - “Zalsburq” (Avstriya)

“Şaxtyor” (Ukrayna) - “Benfika” (Portuqaliya)

“Volfsburq” (Almaniya) - “Malmö” (İsveç)

“Roma” (İtaliya) - “Gent” (Belçika)

“Reyncers” (Şotlandiya) - “Braqa” (Portuqaliya)

