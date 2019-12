Rusiyanın ATƏT-də daimi nümayəndəsi: “Bratislava görüşü ATƏT XİN başçılarının tarixində ən uğursuz görüş oldu”

"ATƏT XİN başçılarının Bratislavada keçirilən görüşü bu təşkilatın xarici işlər nazirləri Şurasının tarixində ən uğursuz görüş oldu".

Metbuat.az-ın verdiyi məlumata görə, bunu Rusiyanın ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi Aleksandr Lukaşeviç bildirib.

Onun sözlərinə görə, Qərb ölkələrinin Rusiyanın təklifləri ilə bağlı mövqeyi, bu təkliflərə münasibəti təəssüf doğurur.

“Xüsusilə ABŞ və Ukraynanın mövqeyi. Burada söhbət İkinci Dünya Müharibəsində Qələbənin 75 illiyi ilə bağlı Rusiyanın təklifi ilə bağlı yekun bəyanatın imzalanmasından gedir. ATƏT ona görə yaradılıb ki, Avropada müharibələr olmasın, təhlükəsizlik təmin edilsin. Qələbənin 75 illiyi ilə bağlı birgə bəyanatı isə ancaq MDB ölkələri və Serbiya imzaladı. Bütün bunlar ancaq təəssüf doğurur. Ümid edirik ki, Albaniyanın quruma sədrliyi dövründə Rusiyanın təklifləri nəzərdən keçiriləcək", - deyə rusiyalı diplomat qeyd edib.



