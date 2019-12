Britaniya parlamenti "Brexit" haqqında qanun layihəsinə bu həftə baxacaq

"Brexit"in həyata keçirilməsi ilə bağlı qanun layihəsinin dekabrın 20-də Böyük Britaniya parlamentinin İcmalar Palatasının yeni tərkibinin müzakirəsinə çıxarılacağı planlaşdırılır.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Consonun rəsmi nümayəndəsi bildirib.

"Avropa İttifaqından çıxışla bağlı qanun layihəsinin təsdiqlənməsi prosesinə Miladdan əvvəl başlamağı planlaşdırırıq, cümə günü layihəni parlamentin müzakirəsinə çıxarmağı planlaşdırırıq", - baş nazirin ofisinin əməkdaşı söyləyib.

