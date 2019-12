Türkiyə Parlamentinin spikeri Mustafa Şentop Bakıya səfər edəcək.

Metbuat.az-ın Türkiyə parlamentindəki mənbəyə istinadən verdiyi məlumata görə, M.Şentopun Bakıya səfəri 18-19 dekabrda baş tutacaq.

Bildirilir ki, M.Şentop Bakıda Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) 9-cu iclasında iştirak edəcək.

Türkiyə Parlamentinin spikeri Bakıya səfər çərçivəsində Azərbaycanın rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.