ABŞ-dan Türkiyəyə cavab: "Əgər bazanı bağlamaqda ciddidirsə..."

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın keçdiyimiz günlərdə söylədiyi "Lazım olsa "İncirlik" bazasını da, "Kürəcik" bazasını da bağlayacağıq" sözlərinə ABŞ-dan cavab gəlib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, jurnalistlərə danışan ABŞ Müdafiə naziri Mark Esper bildirib ki, Ərdoğanın tam olaraq nə demək istədiyini və nə qədər ciddi olduğunu anlamağım üçün məsləkdaşı ilə danışmalıdır. O, həmçinin qeyd edib:

"Əgər Türkiyə "Kürəcik" bazasını bağlamaqda ciddidirsə, NATO ilə görüşmək lazımdır. NATO bazası xarici əsgərlər saxlamaq ya da saxlamamaq haqqına sahibdir". ı.

