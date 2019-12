Bu ölkədə ATM-lər gecələr bağlanacaq

Niderlandda ATM-lər gecələr bağlanılacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu addım oğruların ATM-ləri partlatmasının qarşısını almaq üçün atılıb. Niderland Banklar Birliyindən yayımlanan yazılı açıqlamada bildirilib ki, bu gündən etibarən gecə saat 23:00-dan səhər 07:00-a qədər ATM-lər bağlı olacaq.

ATM-lərdən pul çəkmə prosedurlarının sadəcə 2%-nin gecə baş verdiyi üçün atılan bu addımın bəziləri üçün problem yaradacağı, lakin təhlükəsizlizliyin daha vacib olduğu qeyd edilib. Həmçinin ATM-lərin partladılmasının yaxınlıqdakı binalara zərər verməsinə görə, bəzi ATM-lər fərql yerlərə daşınacaq.

Qeyd edək ki, Niderlandda bu il 70 ATM oğrular tərəfindən partladılıb.

