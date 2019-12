Çin və Rusiya Şimali Koreyanın sanksiyalardan azad edilməsini təklif etdi

Çin və Rusiya tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Təhlükəsizlik Şurasına təklif edilən qanun layihəsində Şimali Koreyanın 2017-ci ilin sentyabrından bəri nüvə sınağı və orta mənzilli, qıtələrarası raket sinaqlarından yan keçdiyi bildirilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ölkədəki humanist vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac olduğu qeyd edilən qanun layihəsində bu çərçivədə beynəlxalq sanksiyalardan bəzilərinin götürülməsi təklif edilib.

ABŞ və Şimali Koreya arasındakı qarşılıqlı etibarı bərpa etmək və dialoq qurmaq üçün atılan addımların dəstəkləndiyi təklifdə dəmir yolu və quru yolu layihələrinin sanksiyalardan kənar tutulması təklif edilib.

