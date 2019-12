Tanınmış keçmiş aparıcı Turan İbrahimovun stilist Xanımı Nərmin İbrahimovadan xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, stilist şəxsi instaqram hesabında yeni fotolarını paylaşıb. Onun fotosu izləyicilərin marağına səbəb olub.

Qeyd edək ki, cütlüyün bir oğlan övladı var.

Fotoları təqdim edirik:

(big.az)

