Nazir Həmid Əhmədova VƏZİFƏ VERDİ

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətində islahat aparıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Xidmətin Bakı şəhəri (1, 2, 3, 4, 5, 6, 23 saylı) region üzrə Dövlət Əmək Müfəttşliyi ləğv edilib. Yerinə isə ƏƏSMN yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin Bakı şəhər İdarəsi yaradılıb.

Nazir Sahil Babayev 23 saylı region üzrə Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi olmuş Həmid Əhmədovu idarənin direktoru vəzifəsinə təyin edib.

Bununla belə, 23 region üzrə Dövlət Əmək Müfəttşliyi Xitməti ləğv edilərək, 16 region üzrə Dövlət Əmək Müfəttşliyinin şöbələri yaradılıb.

