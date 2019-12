Dünya çempionatına gedəcək Azərbaycan şahmatçılarının adları açıqlanıb

Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçiriləcək blits və rapid üzrə dünya çempionatına qatılacaq Azərbaycan şahmatçılarının adları dəqiqləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, dekabrın 25-30-da baş tutacaq mundialda ölkəmiz 10 zəka sahibi ilə təmsil olunacaq.

Şahmatın hər iki növündə Şəhriyar Məmmədyarov, Eltac Səfərli, Qədir Hüseynov, Rauf Məmmədov, Namiq Quliyev, Gülnar Məmmədova, Türkan Məmmədyarova, Günay Məmmədzadə, Zeynəb Məmmədyarova və Ülviyyə Fətəliyeva mübarizə aparacaqlar.

Qeyd edək ki, rapid növü üzrə oyunlar dekabrın 25-28-də olacaq. Son 2 gündə isə şahmatçılar blits növündə lövhə arxasına keçəcəklər.

