Azərbaycanda səfərdə olan Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski sosial şəbəkədə Bakıdan paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenski öz "Instaqram" və "Facebook" hesabında “Bakı Ekspo Mərkəzi”nin qarşısından foto paylaşaraq “Bakı! Rəsmi ziyarət.

Qeyri-rəsmi foto” şərhini yazıb.

