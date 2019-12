Məşhur futbol şərhçisi Haldun Domaçın canlı yayın əsnasında halı pisləşib.

Metbuat.az xəbər veirr ki, Türkiyənin A Spor kanalında olarkən aparıcı Hakan Gündoğar Domaçın bədən idarəsini itirməyə başladığını görüb və dərhal canlı yayım üçün fasilə istəyib. O daha sonra şərhçiyə ilkin müdaxilə edib.

Bu olaydan sonra sosial şəbəkə vasitəsiylə açıqlama verən Hakan Gündoğar, Haldun Domaçın ani olaraq təzyiqinin düşdüyünü və hazırki durumunun yaxşı olduğunu bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.