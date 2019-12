Tovuz rayonunda 3 uşaq anası zorlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun Dondar Quşçu kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü A.Abbasova bildirib ki, onu tanıdığı taksi sürücüsü zorlayıb. Qadının iddasına görə taksi sürücüsü A.Abbasovanı anasının xəstələnməsi ilə bağlı evinə aparmaq adı ilə aldadaraq Kür çayının sahilinə aparıb və orada zorlayıb.

Adı çəkilən şəxslər Tovuz rayon Polis Şöbəsinə çağırılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.