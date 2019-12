Bu peşə sahiblərinin əməkhaqqı artırılıb

“Bu gün dəmir yolunda orta sürət 55 km/saat üzərindədir. Yeni qatarlar alınıb və artıq onların sayı 9-a çatıb”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin sədri Cavid Qurbanov YAP-da keçirilən mətbuat konfransında deyib.

O bildirib ki, Bakıdan Lənkərana qədər olan hissədə torpaq alınması prosesi artıq başa çatıb: “Bundan əlavə, İmişli və Balakən yollarında yenilənmə işləri aparılacaq”.

C. Qurbanovun sözlərin görə, işçilərin əmək haqqında 2015-ci ildən 95% artım var: “2015-ci ilə qədər dəmir yollarında orta əməkhaqqı 130 manata qədər olubsa, indi 583 manata qədərdir. Ancaq bu son deyil. Dəmir yolunda yeni kadrlara üstünlük verilir, hər bir sahədə islahatlar aparılır”.

