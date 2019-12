Sədr Bakı-Sumqayıt qatarındakı sıxlıqdan danışdı

“Bakı-Sumqayıt sürət qatarında müşahidə olunan sıxlığın yanvar ayından aradan götürülməsi gözlənilir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov mətbuat konfransında deyib.

O, bildirib ki, hazırda sıxlığın aradan qaldırılması üçün yeni qatarlar gətirilib və gətiriləcək:

“Bakı xətti həm də yükdaşıma üçün istifadə olunduğundan biz məcburuq ki, səhər saat 11-ə kimi və axşam saat 4-dən sonra sərnişin qatarlarını istifadə edək. Güzdək sahil yolunun çəkilməsindən sonra bu xətdə sıxlığın xeyli azalması gözlənilir.

Yeni qatarlar gətirmişik. Gələn ilə yeni bir və ya iki qatarın gətirilməsi nəzərdə tutulub. Dairə açılanda qatarın yolu açılacaq və aradakı məsafələr intensivləşəcək, həm də yeni qatarlar veriləcək”.

