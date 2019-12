Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski mətbuata bəyanatlarla çıxışında Azərbaycan dilində salamı Prezidenti İlham Əliyev təbəssümlə qarşılayıb.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, prezident İlham Əliyevin bəyanatından sonra Zelenski çıxış etməyə başlayıb.

Ukrayna prezidenti əvvəlcə Azərbaycan dilində "Günortanız xeyir" fikrini səsləndirib.

Bundan sonra hər iki ölkə başçısı gülüblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.