Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinin Avtomobil Təsərsüfatının rəis müavini vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər nazir Vilayət Eyvazovun imzaladığı əmrə əsasən, bu posta baş leytenant Elvin Şakir oğlu Xəlilov təyin edilib.

Elvin Xəlilov bu təyinata qədər Nəsimi Rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin baş inspektoru vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.