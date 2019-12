Almaniyada "Yaşıllar Partiyası"ndan millət vəkili Cem Özdəmirin evinə daşla hücum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə millət vəkili özünün "Tvitter" hesabından məlumat verib. Hücumun onu qorxutmadığını deyən Özdəmir "yüksək səslə" danışmağa davam edəcəyini bildirib.

Türk kökənli millət vəkili Özdəmir sağ yönlü almanlardan və millətçi türklərdən aldığı ölüm təhdidlərinə görə polis tərəfindən qorunma altında saxlanılır.

