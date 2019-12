Mədəndə işləyən uşaqlar üçün nəhəng şirkətlər məhkəməyə verildi

Konqolu ailələr "Apple", "Google", "Dell", "Microsoft" və "Tesla" kimi nəhəng texnologiya şirkətlərini kobalt mədənlərində uşaq işçilərin ölümünə səbəb olduqları üçün məhkəməyə veriblər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, beynəlxalq sivil cəmiyyət qruplaşması olan "Beynəlxalq Hüquq Müdafiəçiləri" (IRAdvocates) ABŞ-da qanuni prosesləri başladıb. İtirdikləri və şikəst qalan uşaqları üçün təzminat tələb edilən məhkəmə onillərdir müzakirə olunan bu mövzuda ilk qanuni prosedur olub.

Qeyd edək ki, bu mədənlərdə çıxarılan kobalt tədarükçü şirkətlər tərəfindən texnologiya şirkətlərinə çatdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.