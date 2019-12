Nurməhəmmədov Konorun döyüşünü izləyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, UFC prezidenti Deyna Uayt bildiriyinə görə, Həbib Nurməhəmmədov 18 yanvarda Las-Veqasda Konor Makqreqorla Donald Serron arasında baş tutacaq döyüşü izləməyə gələ bilər.

“Həbibin Konorun döyüşünü izləmək şansı varmı? Bəli, şanslar dəqiq var.

Həbib orada görünə bilər. Mən iddia etməyəcəm, lakin hər şey ola bilər.

O gələrsə, çox sevinərəm”, - ETSN agentliyi Dani Uaytın fikirlərini yayımlayıb.

