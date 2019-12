Məktəblini gizlin yerə aparıb iyrənc hərəkət etdilər, qızlar da telefona çəkdi - VİDEO

Sosoial şəbəkələrdə hər kəsi hiddətləndirən video yayılıb.

Görüntülərdə bir nəfər məktəbli oğlanın digər məktəblinin vəhşicəsinə qolundan tutaraq sürüməsi və yerı yıxaraq təpikləməsi görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Rusiyanın əyalətində baş verib. Videonu paylaşan şəxs iddia edib ki, videoda olan şəxslər Qafqazlılardır.

Videoda başqa qızların da olduğu açıq-açkar görünür. Hətta məktəblinin döyülməsini kameraya çəkən şəxs də qızdır. Hadisənin təfərrüatı hazırda polis tərəfindən araşdırılır.

18+ videonu təqdim edirik:

