İcarəyə avtomobil götürərkən nələrə diqqət etməli

Son illər Bakıda avtomobil icarəsi ilə məşğul olan şirkətlərin sayı artmaqdadır. Ümumiyyətlə, ötən illərlə müqayisədə, bu biznes sahəsində canlanma müşahidə olunur. Daha çox əcnəbi vətəndaşların istifadə etdiyi bu xidmət sahəsindən yararlanarkən nələrə diqqət etmək lazımdır?

"Rent a Car" şirkətlərini araşdırsanız, görərsiniz ki, burada qiymətlər və xidmət şərtləri fərqlidir. Bu sektorda sizə uyğun olan şirkəti tapmaq isə bir o qədər də sadə deyil. Avtomobil icarəsində keyfiyyət çox əsas şərt olsa da, bəzən təklif edilən qiymət bizim büdcəmizə uyğun olmur. Bu zaman isə daha ucuz və aşağı keyfiyyətli şirkətlərə üz tutmağa məcbur oluruq. Diqqət etməli olduğumuz digər məqam isə bu prosesin tam qanunlar çərçivəsi daxinlində həyata keçirilməsidir.

Azərbaycanda yeganə olaraq, "Premium-R" Rent a Car Baku qiymət və keyfiyyət vəhdətini təşkil etməyi bacarır. Göstərdiyi qüsursuz xidmət sayəsindən müştərilərin güvənini qazanan şirkət yeni, rahat, sizi yarı yolda qoymayacaq və sığortalı maşınların kirayə verilməsini təmin edir. Avtomobillə bağlı yaranan istənilən problem isə günün 24 saatı texniki dəstək xidməti göstərən mütəxəssislər tərəfindən dərhal aradan qaldırılır.

Müştəri məmnuniyyətini prioritet kimi qəbul edən "Premium-R" Rent a Car maşınların kirayəsi prosesini daha da əlçatan etmək üçün onlayn xidmət də göstərir. Belə ki, əlavə vaxt sərf etmədən, elə oturduğunuz yerdə şirkətin vebsaytına daxil olub avtomobillərin real fotolarına baxa və sifarişinizi onlayn şəkildə edə bilərsiniz.

Ətraflı məlumat və onlayn sifariş üçün:

https://premiumrent.az

+994 (50) 706-22-12

+994 (55) 706-22-12

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.