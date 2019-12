Türkiyənin Atlas Global Airlines aviaşirkəti Ermənistana uçuşları bərpa edib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, şirkət dekabrın 21-dən İstanbul-Yerevan-İstanbul reyslərini həftədə 2 dəfə müntəzəm həyata keçirəcək.

Atlas aviaşirkəti rəsmi açıqlamasında uçuşların qeyri-stabil iqtisadi vəziyyət və İstanbul aeroportunda xərclərin artması ilə əlaqələndirmişdi.

