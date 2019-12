Azərbaycanda yenə torpaq sürüşməsi baş verdi - VİDEO

Astarada intensiv yağan yağıntılar Miki kəndində torpaq sürüşməsinə səbəb olub. Bu da öz növbəsində həyətyanı sahələrdə və kənddən keçən avtomobil yolunda fəsadlar törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, cənub bölgəsində bir neçə gündür yağan yağışlar rayonun dağ kəndlərində sürüşmə aktivliyini artırıb. Sürüşmə nəticəsində sitrus bağlarına ciddi ziyan dəyib. Onlarla naringi və limon ağacları torpaq altında qalıb, bəziləri isə qırılaraq aşıb.

“Ağaclar sürüşüb, zay məhsul sayılır. Davamlı şəkildə hər il bu sürüşmələr baş verir, bu ildə belə” - Asif Nəzərov kənd sakini

Miki kəndində yaşayan ailələrin çoxu qazanclarını məhz sitrus bağlarından əldə edirlər. Torpaq sürüşməsinin son vaxtlar aktivləşməsi haqlı olaraq onları narahat edir. Digər tərəfdən evlərə ziyan dəyməsə də, kənddaxili yollarda gediş-gəliş çətinləşib.

"Neçə ildir ki, bu sürüşmə baş verir. Gəlib baxırlar, amma əncam çəkən yoxdur" - İlkin Əliyev kənd sakini

Taxtanəkəran-Miki avtomobil yolunun müxtəlif hissələrində də torpaq sürüşməsi baş verib. Nəticədə yolun asfalt örtüyü bir neçə metr uzunluğunda aralanıb və çatlar əmələ gəlib. Avtomobillərin hərkətində çətinliklər yaranıb. Rayon mərkəzi ilə Miki kəndi arasında 35 km uzunluğunda olan bu yolun alternativi yoxdur. Sakinlərin sözlərinə görə, əgər növbəti dəfə güclü yağışlar yağarsa, sürüşmənin miqyası bir qədər də böyüyəcək. Bu isə ucqar dağ kəndi ilə rayon arasında olan əlaqənin kəsilməsinə səbəb ola bilər.

