Ağsuda dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Ağsuda vətəndaşların etibarından sui-istifadə edərək onlara qarşı dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən rayon sakini Əmirxan Əmirov Ağsu Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində saxlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, araşdırmalar zamanı Ə.Əmirovu Ağsu rayon sakini Asəf İmanov adlı şəxsi aldadaraq, onun üzləşdiyi problemi həll edəcəyi vədi ilə bunun müqabilində ayrı-ayrı vaxtlarda 1100 manat pulunu alaraq onu aldatdığı məlum olub.

Araşdırmalar nəticəsində Ə.Əmirovun müxtəlif vaxtlarda ayrı-ayrı vətəndaşlardan dələduzluq yolu ilə ümumilikdə 2500 manat pulu alaraq aldatdığı da müəyyən edilib.

Qeyd edək ki, Ə.Əmirovun analoji cinayətlər törətdiyi istisna edilmir. Əgər onun əməllərindən zərərçəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Zəng Mərkəzinə, həmçinin Ağsu Rayon Polis Şöbəsinə və ya şəhər telefonlarından (02022) 6-51-23 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq məlumat vermələri xahiş olunur.

